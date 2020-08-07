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Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

BİLECİK HABERLERİ  | 07.08.2020 08:41 | Son Güncelleme

Bilecik’te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bozüyük Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda Z.Ç., L.D.

Bilecik’te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bozüyük Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda Z.Ç., L.D. ve O.G. isimli şüpheliler gözaltına alınmıştı. Operasyon kapsamında araç içinde yapılan aramalarda 30,20 gram metamfetamin ele geçirilmişti. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yasal işlem yapılırken, Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliye sevk edildiler. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Z.Ç. tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, diğer 2 şüpheliler L.D. ve O.G., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Bozuyuk
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Pazaryeri
Doğa Eczanesi
Merkez
Fatih Eczanesi
Sogut
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