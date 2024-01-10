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Uyuşturucu operasyonunda 1 şahıs tutuklandı

10.01.2024 09:06 | Son Güncelleme:
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Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde jandarma ekiplerince uyuşturucu maddeyle yakalanan 2 şahıstan 1’i tutuklanırken 1 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu operasyonunda 1 şahıs tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesi Haydarlı Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda M.E., ve Y.S., isimli şahısların içerisinde bulunduğu araç durdurularak arandı. Yapılan aramalarda araç içerisinden 250 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken her iki şahıs gözaltına alındı.

Piyasa değeri 175 bin TL olan uyuşturucu maddesiyle yakalanan her iki şahıs ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan her iki şahıstan Y.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken M.E., ise denetimli serbestlik çerçevesinde serbest bırakıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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