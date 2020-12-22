YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 22.12.2020 11:38 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda değişik tür ve miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre, operasyon kent merkezi ve İhsaniye ilçesine bağlı Akören köyünde yapıldı.

Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar’da polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda değişik tür ve miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, operasyon kent merkezi ve İhsaniye ilçesine bağlı Akören köyünde yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklığında yapılan operasyonda Nazmi Saatçi mahallesi ve İhsaniye İlçesi Akören köyünde bulunan iki ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Baskınlarda yapılan aramalarda 26 adet satışa hazır pakette 50 gram sentetik kannobinoid, 8 adet poşet içerisinde toplamda 647.22 gram sentetik kannobinoid maddesi, 12.94 gram metamfetamin maddesi, satışa hazır paket içerisinde 0.55 gram gelen metamfetamin maddesi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 755 TL para ve hassas terazi ele geçirildi. Operasyon sonrası Y.K. (32), M.K. (23) ve N.B. (33) gözaltına alındı.
Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hollywood yıldızı cinsiyet değiştirdi! İşte ameliyat sonrası ilk kare Hollywood yıldızı cinsiyet değiştirdi! İşte ameliyat sonrası ilk kare
TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı! TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı!

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 22 Aralık Salı

İmsak
06:37
Sabah
08:06
Öğle
13:01
İkindi
15:26
Akşam
17:47
Yatsı
19:10
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.