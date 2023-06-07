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Uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

07.06.2023 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’un Çarşamba ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen 3 şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde; Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri ve Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerinin katılımları ile Çarşamba ilçesi Kirazlıkçay Mahallesi’ne uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından koordine edilen operasyon çerçevesinde Çarşamba ilçesinde şüpheli T.Ö., Narkotik Şube ekipleri tarafından uzun süre takip edildi. Takip edildiği süre içerisinde şüpheli şahsın pek çok kişiye uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlendi. Yapılan operasyonda şüphelinin evinde ve iş yerinde çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Yapılan takip sırasında şüpheli T.Ö.’ye uyuşturucu satışı konusunda yardım ettiği değerlendirilen F.K. ve R.K. isimli iki şüpheli daha tespit edildi.
3 şüpheli, alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Çarşamba Kapalı Cezaevine sevk edildi.

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