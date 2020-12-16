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Uyuşturucu operasyonunda 4 gözaltı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 16.12.2020 13:53 | Son Güncelleme

Eskişehir’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Eskişehir’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Belirlenen adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polisleri fark ederek kaçan şüpheliler, kovalamaca sonucu yakalandı. Zanlıların üzerleri ve evlerindeki aramalarda, 24 sentetik uyuşturucu hap, 6.94 gram bonzai, 3.42 gram eroin ile 0.13 gram gelen afyon sakızı ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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