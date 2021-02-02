Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi adliyeye çıkarıldı

Eskişehir’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi adliyeye çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik olarak yapılan çalışmalarda, Erenköy mahallesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen 2 şahıs gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; 93,31 gram bonzai, 2 Adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Ayrıca tespit edilen 4 şüpheli şahsa da ’Uyuşturucu Madde Kullanmak’ suçundan işlem yapıldı.

Gözaltına alınan E.K. ve F.K. isimli 2 şüpheli, ’Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan hakkında işlem yapılarak Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi.



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