Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şahıs tutuklandı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında narkotik ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda gözaltına alınan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü narkotik ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarına devam ediyor. Yapılan çalışmalar kapsamında, Marmaris Narkotik Polisinin uzun süredir takibinde olan A.Ö (26) isimli şahsın kalmış olduğu eve operasyon düzenlendi. Operasyonda 250 Gram Skunk (Esrar) maddesi, Hassas Terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen 17 bin 310 TL para ele geçirildi. A.Ö (26) dün gece yapılan operasyonda uyuşturucu madde ticareti suçu kapsamında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ö. mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

