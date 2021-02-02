YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Uyuşturucu operasyonunda polis yeleği ele geçirildi

Uyuşturucu operasyonunda polis yeleği ele geçirildi

02.02.2021 13:49 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Uyuşturucu operasyonunda polis yeleği ele geçirildi

Gaziantep’te uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda ekipler, aramalarda uyuşturucu madde, tabanca fişeği ve sivil polis şek ve sivil polis yeleği ele geçirildi.Şahinbey ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Konak Mahallesinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı tespit edilen bir adrese yapılan operasyon yapıldı.

Gaziantep’te uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda ekipler, aramalarda uyuşturucu madde, tabanca fişeği ve sivil polis şek ve sivil polis yeleği ele geçirildi.
Şahinbey ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Konak Mahallesinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı tespit edilen bir adrese yapılan operasyon yapıldı. Yapılan aramalar da paketler halinde toplam 105 gram uyuşturucu madde, 54 adet 7,65 mm çapında fişek, ve 1 adet sivil polis yeleği ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak gözaltına alınan A.A, S.A, M.A ve Ş.A isimli şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Uyuşturucu operasyonunda polis yeleği ele geçirildi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
900 bin liralık rüşvet! O polisler ödüllendirildi 900 bin liralık rüşvet! O polisler ödüllendirildi
Dünya mutfakları bu lezzet için sıra bekliyorDünya mutfakları bu lezzet için sıra bekliyor

Gaziantep Namaz Vakitleri 2 Şubat Salı

İmsak
06:04
Sabah
07:25
Öğle
12:49
İkindi
15:38
Akşam
18:03
Yatsı
19:20

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 2 Şubat Salı

Akasya Eczanesi
Sehitkamil
Arden Eczanesi
Sehitkamil
Hakverdi Eczanesi
Sehitkamil
Sezer Eczanesi
Sehitkamil
Toy Eczanesi
Sehitkamil
B.Özdogan Eczanesi
Sahinbey
Babı Sıfa Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Şanlıurfa'da hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobildeki 4 kişi öldü

Şanlıurfa'da hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobildeki 4 kişi öldü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Aksaray’da polis eski cezaevinde kuş uçurtmuyor

Aksaray’da polis eski cezaevinde kuş uçurtmuyor

Malatya Büyükşehir personeli Karayılan Covid-19’a yenildi

Malatya Büyükşehir personeli Karayılan Covid-19’a yenildi

MASMEK’lerde 2021 Bahar Dönemi kurs kayıtları başlıyor

MASMEK’lerde 2021 Bahar Dönemi kurs kayıtları başlıyor

Diğer Haberler

Gaziantep ve Bölgeden en yüksek Ocak ayı ihracatı

Gaziantep ve Bölgeden en yüksek Ocak ayı ihracatı

Bebeklerde kusmalara dikkat

Bebeklerde kusmalara dikkat

Dünyanın en büyük maratonuna dördüncü kez ev sahipliği yaptı

Dünyanın en büyük maratonuna dördüncü kez ev sahipliği yaptı

Türkiye’den 235 milyon 677 bin dolarlık halı ihracatı

Türkiye’den 235 milyon 677 bin dolarlık halı ihracatı

Gaziantep'te zabıta ekipleri 70 ton kaçak kömür ele geçirdi

Gaziantep'te zabıta ekipleri 70 ton kaçak kömür ele geçirdi

Zabıta ekipleri 70 ton kaçak kömür ele geçirdi

Zabıta ekipleri 70 ton kaçak kömür ele geçirdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.