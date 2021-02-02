Uyuşturucu operasyonunda polis yeleği ele geçirildi

Gaziantep’te uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda ekipler, aramalarda uyuşturucu madde, tabanca fişeği ve sivil polis şek ve sivil polis yeleği ele geçirildi.

Şahinbey ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Konak Mahallesinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı tespit edilen bir adrese yapılan operasyon yapıldı. Yapılan aramalar da paketler halinde toplam 105 gram uyuşturucu madde, 54 adet 7,65 mm çapında fişek, ve 1 adet sivil polis yeleği ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan A.A, S.A, M.A ve Ş.A isimli şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.



