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Uyuşturucu operasyonunda suçüstü yakalanan 3 zanlı tutuklandı

22.09.2021 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uyuşturucu operasyonunda suçüstü yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, A.K, A.İ.K. ve E.M.K'nın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, zanlıları uyuşturucu alışverişi sırasında suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile paketlemede kullanılan materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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