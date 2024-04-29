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Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli şahıstan biri hapis cezası ile aranıyordu

İHA İHA
29.04.2024 10:35
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Bilecik’in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli şahıstan birinin, 4 yıl 6 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli şahıstan biri hapis cezası ile aranıyordu

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli şahıs yakalandı. Üzerlerinde yapılan aramada; 1,01 gram metamfetamin maddesi, 1 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat (bong) ele geçirildi. Şahıslar hakkında; ‘Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek Veya Bulundurmak’ suçu kapsamında yasal işlem başlatıldı. Yakalanan şüphelilerden 1 şahsın; 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile ‘Hırsızlık’ suçundan arandığı tespit edildi. Şüpheli şahıs Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi

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