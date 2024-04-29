Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli şahıstan biri hapis cezası ile aranıyordu

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli şahıs yakalandı. Üzerlerinde yapılan aramada; 1,01 gram metamfetamin maddesi, 1 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat (bong) ele geçirildi. Şahıslar hakkında; ‘Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek Veya Bulundurmak’ suçu kapsamında yasal işlem başlatıldı. Yakalanan şüphelilerden 1 şahsın; 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile ‘Hırsızlık’ suçundan arandığı tespit edildi. Şüpheli şahıs Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi





