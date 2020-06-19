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Uyuşturucu satıcıları sahte dolar ve euro ile yakalandı

DENİZLİ HABERLERİ  | 19.06.2020 16:33 | Son Güncelleme

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, jandarma ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak gerçekleştirdiği operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre; Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesinde tespit edilen adrese operasyon düzenledi.

Uyuşturucu satıcıları sahte dolar ve euro ile yakalandı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, jandarma ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak gerçekleştirdiği operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre; Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesinde tespit edilen adrese operasyon düzenledi. Uyuşturucu madde satışı yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda, 300 gram skunk madde, 20 gram metamfetamin ve uyuşturucu madde satışında elde edilen 10 bin 320 TL ile 1 adet 7,65 mm çapında tabanca, 1 adet tabancaya ait şarjör, 8 adet 7,65 mm çapında fişek, 21 adet sahte 100 dolar, 2 adet sahte 200 euro ve uyuşturucu madde tartımında kullanılan 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemelere el konulurken, yakalanan 2 şüpheli adli makamlara sevk edildi.

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