YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Uyuşturucu satıcılarına suçüstü

Uyuşturucu satıcılarına suçüstü

GAZİANTEP HABERLERİ  | 17.10.2020 12:12 | Son Güncelleme

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yapan şüpheli 2 şahsı görmesi üzerine, şüpheliler ellerindeki uyuşturucuları atarak kaçtı.

Uyuşturucu satıcılarına suçüstü

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yapan şüpheli 2 şahsı görmesi üzerine, şüpheliler ellerindeki uyuşturucuları atarak kaçtı. Olay sonrası şüphelilerin evlerine operasyon yapan ekipler, 1733 adet uyuşturucu captagon hap ve 299 gram metamfetamin ele geçirdi. Şüpheliler gözaltına alındı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipleri, görev sırasında 2 şüphelinin uyuşturucu madde satışı yaptığını gördü. Şüphelileri yakalamak üzere harekete geçen polisleri fark eden şüpheliler, ellerindeki peçeteleri yere atarak kaçtı. Yere atılan peçete içerisinde 10 adet captagon uyuşturucu hap olduğunu gören ekipler, şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi. Şüphelilerin evlerinde yapılan incelemeler sonucu, herhangi bir ibare ve seri numara olmayan pompalı tüfek ve tüfek içerisinde 3 adet dolu kartuş , 2 poşet içerisinde bin 733 adet uyuşturucu captagon hap ve 299 gram metamfetamin ele geçirdi. Olay sonrası şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin yasal işlemleri devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Saldırıya uğradı! '50'den fazla var' Saldırıya uğradı! '50'den fazla var'
Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke ettiSahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti
En Çok Okunan Yerel Haberler
Metruk bina yıkım rekoru Kartal’ın
Metruk bina yıkım rekoru Kartal’ın
Bursa'da otomobilde tarihi sikkeler ele geçirildi
Bursa'da otomobilde tarihi sikkeler ele geçirildi
Kayserispor’da 5 eksik var
Kayserispor’da 5 eksik var
Otomobiller şerit değiştirirken çarpıştı
Otomobiller şerit değiştirirken çarpıştı
Kırıkkale’de "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi
Kırıkkale’de "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi
Tarsus’ta ADEM için çalışmalar başladı
Tarsus’ta ADEM için çalışmalar başladı

Gaziantep Namaz Vakitleri 17 Ekim Cumartesi

İmsak
05:14
Sabah
06:33
Öğle
12:21
İkindi
15:28
Akşam
17:59
Yatsı
19:13

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler17 Ekim Cumartesi

Aydan Eczanesi
Sehitkamil
Gürel Eczanesi
Sehitkamil
Mesut Eczanesi
Sehitkamil
Pazar Eczanesi
Sehitkamil
Selçuk Eczanesi
Sehitkamil
Yağmur Eczanesi
Sehitkamil
Ateş Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Gaziantep'te 15 yıllık depo öğretmenin çabasıyla kütüphane oldu
Gaziantep'te 15 yıllık depo öğretmenin çabasıyla kütüphane oldu
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Gaziantep FK, Trabzonspor maçına hazır
Gaziantep FK, Trabzonspor maçına hazır
Fadıloğlu’ndan yeni rektöre hayırlı olsun ziyareti
Fadıloğlu’ndan yeni rektöre hayırlı olsun ziyareti
HKÜ Selçuk Bayraktar’ı ağırladı
HKÜ Selçuk Bayraktar’ı ağırladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.