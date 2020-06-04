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Uyuşturucu satıcısı suçüstü yakalandı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 04.06.2020 18:19 | Son Güncelleme

Adıyaman’da uyuşturucu madde ticareti yapan bir kişi uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı.Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.S.G.

Uyuşturucu satıcısı suçüstü yakalandı

Adıyaman’da uyuşturucu madde ticareti yapan bir kişi uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı.
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.
S.G. isimli şahıs ile S.Ö. isimli şahıs uyuşturucu madde ticareti yaparken polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. S.G. isimli şüphelinin üzerinden 15 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alının şahıslardan adliyeye sevk edilen şüpheli S.G. ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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