Uyuşturucu satıcısı yakayı ele verdi

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde narkotik timleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda çok sayıda satışa hazır uyuşturucu madde ve çalıntı otomobil ele geçirildi.

Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu sattığı belirlenen Ergün D.’yi (30) Şevketiye Mahallesi’ndeki ikametine yapılan operasyonla yakaladı. Operasyonda evin çeşitli yerlerine gizlenmiş çok sayıda satışa hazır metamfetamin, sentetik uyuşturucu bonzai, ruhsatsız tabanca ve Balıkesir’in Bandırma ilçesinden çalındığı anlaşılan bir otomobil ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği adli mercilerce uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



