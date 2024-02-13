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Uyuşturucu satışını engellemek isterken öldürülen gencin katil zanlılarına müebbet hapis talebi

AA AA
13.02.2024 14:36 | Son Güncelleme:
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Ankara'nın Mamak ilçesindeki bir parkta uyuşturucu satan kişileri uyardıktan sonra silahla vurularak öldürülen Doğukan Kabak cinayetine ilişkin 8 sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianameye göre, Doğukan Kabak 23 Ekim 2023'te Kutlu Mahallesi'ndeki Şahin Parkı'nda uyuşturucu satmamaları konusunda uyardığı kişilerle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu sanıklar Ahmet Gencay A, Enes B, Mertkan E, Ömer Berke T, Sercan Ü, Yusuf A. ve Yüksel A. Kabak'ı yere düşürüp darbetti.

Yusuf A. çevredekilerin duyacağı şekilde "Biz buraya boş gelmedik, buradan kan çıkacak." şeklinde bağırdı.

Sanıklardan Umutcan Ü. yanındaki silahla olay yerinden kaçmaya çalışan Kabak'ı başından vurarak öldürdü.

"MAHALLEMİZDE UYUŞTURUCU SATMAYIN"

İddianamede tanık beyanlarına da yer verildi.

Tanık E.G, Kabak'ın çocukluk arkadaşı olduğunu, olay günü birlikte Şahin Parkı'na gittiklerini, girişte beyaz renkli bir araç durduğunu, içerisinde de Mertkan E. ve Enes B'nin bulunduğunu gördüklerini anlattı.

Bir süre sonra aracın yanına bir motosikletin yanaştığını aktaran E.G, şöyle devam etti:

"Motosikletlinin yanına giderek, onlardan ne aldıklarını sordum. Bu kişi de bana 'malzeme aldık' dedi ve motosikletle uzaklaştılar. Ben de Mertkan'a 'Burada bu işi yapmayın, mahallemizde uyuşturucu satmayın" dedim. Sözlü olarak tartışmaya başladık. Ben aracın arkasına geçerek plakasının fotoğrafını çektim ve ihbar edeceğimi söyledim."

Aracın olay yerinden ayrıldığını, bir süre sonra araçtaki Mertkan E'nin yanına geldiğini dile getiren tanık E.G. "Konuştuğumuz esnada Umutcan Ü. 'Benim yanımdaki adama vuramazsınız kardeş' dedi. Bu şahsın belindeki tabancayı görünce Doğukan'a 'kaç Doğukan' dedim ve ben de parkın içine doğru kaçmaya başladım. 2 el silah sesi duydum." ifadesini kullandı.

"DOĞUKAN'A DOĞRU HEDEF ALDI VE 2 EL ATEŞ ETTİ"

Tanık İ.A. da olay günü parkta kavga çıktığını görünce ayırmaya çalıştığını ifade etti.

Kabak'ın mahallerinde uyuşturucu satmamaları için Mertkan E. ve yanındakileri uyardığını, bunun üzerine sanıkların maktule saldırdığını ifade eden İ.A, şunları anlattı:

"Doğukan'a saldırdılar ve yere yatırarak dövmeye başladılar. Ben de Doğukan dayak yemesin diye şahısların elinden almaya çalıştım. Doğukan şahısların elinden alıp yerden kaldırdık. Doğukan parkın yukarısına doğru kaçmaya başladığı sırada Umutcan Ü. belinden çıkardığı gümüş renkli silahla Doğukan'a doğru hedef aldı ve 2 el ateş etti. Doğukan ateş edilmesiyle beraber yüz üstü yere düştü."

MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

İddianamede, Kabak'ın ölümüne ilişkin Adli Tıp raporundaki "Kişinin ölümünün ateşli silah mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı kafa kubbe ve kaide kemik kırıkları ile karakterli beyin doku harabiyeti ve kanaması sonucu meydana gelmiştir." bilgisine de yer verildi.

Sanıkların baştan itibaren öldürme kastıyla hareket ettiklerine dikkat çekilen iddianamede, müşterek fail kabul edilen Ahmet Gencay A, Enes B, Mertkan E, Ömer Berke T, Sercan Ü, Yusuf A. ve Yüksel A'nın, silahla ateş eden Umutcan Ü. ile hareket ettikleri tespiti yer aldı.

Sanıkların suçtan kurtulmaya yönelik savunmalarına itibar edilemeyeceği belirtilen iddianamede, sanıklar hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet cezası istendi.

İddianame, Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

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