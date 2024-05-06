Uyuşturucu satma suçundan aranan şahıs yol kontrolünde yakalandı

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Afyonkarahisar-Kütahya karayolu üzerinde yapılan yol uygulamasında şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araçta ki şahısların kimlik sorgulamasını yapan ekipler E.A., isimli şahsın uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 5 yıl hapis cezası ile arandığını tespit etti. Bunun üzerine şahıs gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.





