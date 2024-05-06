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Uyuşturucu satma suçundan aranan şahıs yol kontrolünde yakalandı

İHA İHA
06.05.2024 11:36
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Afyonkarahisar’da uyuşturucu satma suçundan 5 yıl hapis cezası ile aranan bir şahıs jandarma tarafından yapılan yol uygulamasında yakalandı.

Uyuşturucu satma suçundan aranan şahıs yol kontrolünde yakalandı

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Afyonkarahisar-Kütahya karayolu üzerinde yapılan yol uygulamasında şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araçta ki şahısların kimlik sorgulamasını yapan ekipler E.A., isimli şahsın uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 5 yıl hapis cezası ile arandığını tespit etti. Bunun üzerine şahıs gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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