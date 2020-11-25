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Uyuşturucu sattığı iddia edilen şahıs tutuklandı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 25.11.2020 15:21 | Son Güncelleme

Eskişehir’de torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şahıs yakalandı.Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sokak satıcılarının yakalanması ve uyuşturucunun piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesine yönelik yapılan çalışmalarda 2 şahıs gözaltına alındı.

Uyuşturucu sattığı iddia edilen şahıs tutuklandı

Eskişehir’de torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şahıs yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sokak satıcılarının yakalanması ve uyuşturucunun piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesine yönelik yapılan çalışmalarda 2 şahıs gözaltına alındı. Yakalanan şahısların yapılan üst aramalarında 3,44 gram esrar ele geçirildi. 1 şahıs hakkında ’Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan diğer şahıs hakkında ise ’Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak’ suçundan yasal işlem yapıldı. Şahıslardan biri sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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