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Uyuşturucu sattığı öne sürülen iki kişi tutuklandı

17.08.2023 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen iki şüpheli tutuklandı.

Uyuşturucu sattığı öne sürülen iki kişi tutuklandı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘torbacı’ diye bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Seyhan ilçesi Karasoku ve Sümer mahallelerinde satış yaptığı belirlenen Mehmet O. ile Ali Rıza Ö.’nün adreslerine baskın düzenlendi. Şüpheliler gözaltına alınırken, evlerdeki aramalarda 9,15 gram metamfetamin, 13 gram bonzai, 0,35 gram esrar, 49 sentetik ecza, hassas terazi, ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 11 bin 725 lira ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


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