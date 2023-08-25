Uyuşturucu sattığı öne sürülen iki kişiden biri tutuklandı

Evde yapılan aramada ise, 979,49 gram eroin, 155,81 gram sentetik uyuşturucu, 2,66 gram esrar, reçeteyle satışı yapılan 214 uyuşturucu etkili hap, 2 hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 8 bin 445 lira ile 1000 Rus rublesi ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarının tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.

Narkotik ekipleri, yaptıkları araştırmanın ardından merkez Seyhan ilçesindeki Havuzlubahçe Mahallesi ve Sarıçam ilçesindeki Gültepe Mahallesi’nde belirlediği 3 adrese operasyon düzenledi.

Ekipler, adreslerde yaptıkları aramalarda , 979,49 gram eroin, 155,81 gram sentetik uyuşturucu, 2,66 gram esrar, reçeteyle satışı yapılan 214 uyuşturucu etkili hap, 2 hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 8 bin 445 lira ile 1000 Rus rublesi ele geçirdi.

Ekipler, adreslerdeki şüpheliler Emre Y. (28) ve Yunus G’yi (18) gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Emre Y, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

