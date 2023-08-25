YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Uyuşturucu sattığı öne sürülen iki kişiden biri tutuklandı

Uyuşturucu sattığı öne sürülen iki kişiden biri tutuklandı

25.08.2023 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da uyuşturucu sattıkları öne sürülerek gözaltına alınan iki kişiden biri tutuklandı.

Evde yapılan aramada ise, 979,49 gram eroin, 155,81 gram sentetik uyuşturucu, 2,66 gram esrar, reçeteyle satışı yapılan 214 uyuşturucu etkili hap, 2 hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 8 bin 445 lira ile 1000 Rus rublesi ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarının tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.

Narkotik ekipleri, yaptıkları araştırmanın ardından merkez Seyhan ilçesindeki Havuzlubahçe Mahallesi ve Sarıçam ilçesindeki Gültepe Mahallesi’nde belirlediği 3 adrese operasyon düzenledi.
Ekipler, adreslerde yaptıkları aramalarda , 979,49 gram eroin, 155,81 gram sentetik uyuşturucu, 2,66 gram esrar, reçeteyle satışı yapılan 214 uyuşturucu etkili hap, 2 hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 8 bin 445 lira ile 1000 Rus rublesi ele geçirdi.
Ekipler, adreslerdeki şüpheliler Emre Y. (28) ve Yunus G’yi (18) gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Emre Y, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kastamonu’daki uyuşturucu operasyonunda tutuklu sayısı 3’e çıktıKastamonu’daki uyuşturucu operasyonunda tutuklu sayısı 3’e çıktı
Tarsus’ta 11 köyde bin 500 çocuğa ulaşıldıTarsus’ta 11 köyde bin 500 çocuğa ulaşıldı
Beyin ölümü gerçekleşen hasta organlarıyla 6 kişiye umut olduBeyin ölümü gerçekleşen hasta organlarıyla 6 kişiye umut oldu
Anahtar Kelimeler:
Adana

Adana Namaz Vakitleri 25 Ağustos Cuma

İmsak
04:30
Sabah
05:56
Öğle
12:46
İkindi
16:27
Akşam
19:26
Yatsı
20:46

Adana Nöbetçi Eczaneler25 Ağustos Cuma

Yeni ardiç eczanesi
Seyhan
Yeni karaisali eczanesi
Karaisali
Ceren eczanesi
Seyhan
Saimbeyli eczanesi
Saimbeyli
Ünlü eczanesi
Seyhan
Portakal çiçeği eczanesi
Yuregir
Bahçeşehir eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kafasına tuvalet pompasını koydu! İşler kontrolden çıkınca...

Kafasına tuvalet pompasını koydu! İşler kontrolden çıkınca...

Samsonite, Stanley, Crocs... Sevilen markaların ürünlerinde %50'ye varan indirim

Samsonite, Stanley, Crocs... Sevilen markaların ürünlerinde %50'ye varan indirim

Bir anda dükkanda kavga etmeye başladılar! Cebinden satır çıkarttı

Bir anda dükkanda kavga etmeye başladılar! Cebinden satır çıkarttı

Tepki çeken akım! “İnsan çocuğuna bunu yapar mı?”

Tepki çeken akım! “İnsan çocuğuna bunu yapar mı?”

Bir terlikten çok daha fazlası! Rahatlığına hayran kalacaksınız

Bir terlikten çok daha fazlası! Rahatlığına hayran kalacaksınız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.