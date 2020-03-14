YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Uyuşturucu sevkıyatına darbe: 42 kilo esrar yakalandı

Uyuşturucu sevkıyatına darbe: 42 kilo esrar yakalandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 14.03.2020 13:13 | Son Güncelleme

Gaziantep’te polisin bir araçta yaptığı aramalarda 42 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu sevkıyatına darbe: 42 kilo esrar yakalandı

Gaziantep’te polisin bir araçta yaptığı aramalarda 42 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Polis, olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yaptığı aramada 42 kilo uyuşturucu esrar maddesi ele geçirdi. Doğu illerinden getirildiği belirlenen esrar maddesi ile ilgili gerçekleştirilen operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı.
Şahısların yapılan adli işlemlerin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKoronavirüsü çok önceden fark eden Çinli doktordan kan donduran gerçek: Halkı uyardığım için kınandımKoronavirüsü çok önceden fark eden Çinli doktordan kan donduran gerçek: Halkı uyardığım için kınandım
Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke ettiSahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

En Çok Okunan Yerel Haberler

İnönü’de 4 bin ceviz fidanı toprakla buluşacak

İnönü’de 4 bin ceviz fidanı toprakla buluşacak

Başkan Fırat: “Haksız fiyat artışı yapanların ceza almalarını sağlayacağız”

Başkan Fırat: “Haksız fiyat artışı yapanların ceza almalarını sağlayacağız”

Motosiklet sürücüsünün talihsiz anı

Motosiklet sürücüsünün talihsiz anı

600 kişilik helva saatler içinde tükendi

600 kişilik helva saatler içinde tükendi

Diyarbakır'da öldürülen çocukla ilgili 2 tutuklama

Diyarbakır'da öldürülen çocukla ilgili 2 tutuklama

ATSO Başkanı Çetin: "Antalya, güvenli turizm destinasyonu olduğunu dünyaya gösterecek"

ATSO Başkanı Çetin: "Antalya, güvenli turizm destinasyonu olduğunu dünyaya gösterecek"

Gaziantep Namaz Vakitleri 14 Mart Cumartesi

İmsak
05:16
Sabah
06:36
Öğle
12:45
İkindi
16:06
Akşam
18:44
Yatsı
19:58

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler14 Mart Cumartesi

Ayşegül Eczanesi
Sehitkamil
Gözüşirin Eczanesi
Sehitkamil
Huzur Eczanesi
Sehitkamil
Tabakhane Vahdet Eczanesi
Sehitkamil
Ülkü Eczanesi
Sehitkamil
Yeşilova Eczanesi
Sehitkamil
Anadolu Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Komşusunu taciz edip altınlarını çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Komşusunu taciz edip altınlarını çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Pienn’e yılın yenilikçi tasarım ödülü

Pienn’e yılın yenilikçi tasarım ödülü

Hayatlarını birleştirmek için ’Evet’ dediler

Hayatlarını birleştirmek için ’Evet’ dediler

Şahinbey’de karla mücadele sürüyor

Şahinbey’de karla mücadele sürüyor

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.