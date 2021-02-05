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Uyuşturucu suçundan kesinleşmiş cezası bulunan şahıslar yakalandı

05.02.2021 10:42 | Son Güncelleme:
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Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde uyuşturucu ticareti ve bulundurmak suçundan kesinleşmiş hapis 4 şahıs polis tarafından yakalandı.Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri uyuşturucu suçlarından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezaları olan 4 kişiyi yakaladı.Polis ekipleri ‘Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak’ suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası bulunan T.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde uyuşturucu ticareti ve bulundurmak suçundan kesinleşmiş hapis 4 şahıs polis tarafından yakalandı.
Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri uyuşturucu suçlarından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezaları olan 4 kişiyi yakaladı.
Polis ekipleri ‘Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak’ suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası bulunan T. G., yine aynı suçtan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan M. G., ‘Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak ve Esrar Elde Etmek Amacıyla Kenevir Ekmek’ suçlarından 2 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan H.Ö. ile ‘Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak’ suçundan 5 yıl kesinleşmiş cezası bulunan T.B. yakalandı.
Şahıslar ile ilgili gerekli işlemler yapıldı.

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