Uyuşturucu suçundan kesinleşmiş cezası bulunan şahıslar yakalandı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde uyuşturucu ticareti ve bulundurmak suçundan kesinleşmiş hapis 4 şahıs polis tarafından yakalandı.

Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri uyuşturucu suçlarından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezaları olan 4 kişiyi yakaladı.

Polis ekipleri ‘Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak’ suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası bulunan T. G., yine aynı suçtan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan M. G., ‘Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak ve Esrar Elde Etmek Amacıyla Kenevir Ekmek’ suçlarından 2 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan H.Ö. ile ‘Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak’ suçundan 5 yıl kesinleşmiş cezası bulunan T.B. yakalandı.

Şahıslar ile ilgili gerekli işlemler yapıldı.

