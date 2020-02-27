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Uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 27.02.2020 14:25 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 1 şüpheli tutuklandı.Edinilen bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotim tarafından gerçekleştirilen planlı çalışmalarda 5 şüpheli şahıs yakalanmış, gerçekleştirilen aramalarda, 12,46 gram plaka esrar, 1,37 gram esrar ve 1 adet öğütücü aparat ele geçirilmişti.Ekipler tarafından, yakalanan 4 şüpheliye Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak suçundan işlem yapılırken, 1 şüpheli şahsa da Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem başlatılarak gözaltına alınmıştı.Gözaltına alınan şüpheli U.B., emniyetteki işlemlerinin akabinde sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

Eskişehir’de, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 1 şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotim tarafından gerçekleştirilen planlı çalışmalarda 5 şüpheli şahıs yakalanmış, gerçekleştirilen aramalarda, 12,46 gram plaka esrar, 1,37 gram esrar ve 1 adet öğütücü aparat ele geçirilmişti.
Ekipler tarafından, yakalanan 4 şüpheliye Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak suçundan işlem yapılırken, 1 şüpheli şahsa da Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem başlatılarak gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınan şüpheli U.B., emniyetteki işlemlerinin akabinde sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Tepebasi
Rüya Eczanesi
Tepebasi
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Odunpazari
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Odunpazari
Sinem Eczanesi
Odunpazari
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