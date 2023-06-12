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Uyuşturucu taciri 3 şüpheli tutuklandı

12.06.2023 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana polisi tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen 5 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “torbacı” olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Narkotik ekipleri, yaptıkları araştırmayla 1’i kadın 5 şüphelinin kimliğini tespit etti. Bunun üzerine ekipler, zanlıların Yüreğir ilçesindeki Yenidoğan, Sarıçam ilçesindeki Remzi Oğuz Arık ve Çukurova ilçesindeki Beyazevler mahallelerinde bulunan adreslerine operasyon düzenledi. Ekipler, yaptıkları aramalarda 20 uyuşturucu hap, 2 uyuşturucu etkili hap, 7,33 gram sentetik kannabinoid, 56,76 gram metamfetamin, hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca ve 7 mermi ele geçirdi.

Adreslerde 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer ikisi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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