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Uyuşturucu taciri 5 şüpheli tutukladı

MUĞLA HABERLERİ  | 14.09.2020 17:34 | Son Güncelleme

Muğla ve ilçelerinde uyuşturucu tacirlerine yönelik denetimlerini sürdüren Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve Grup Amirliği ekipleri, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirirken, olaylarla ilgili 5 şüpheli tutuklandı.Narkotik Şube ve bağlı Grup Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, 4 kilo 551 gram esrar, 23,3 gram Metamfetamin, 89,6 gram Skunk,2 gram Kokain, 10,2 gram Eroin, Ectasy hap, 205 adet sentetik ecza,5 gram Bonzai, 13 kök kenevir, Hassas terazi, tabanca ve uyuşturucu suçundan elde edildiği değerlendirilen 825 lira para ele geçirildi.Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu taciri 5 şüpheli tutukladı

Muğla ve ilçelerinde uyuşturucu tacirlerine yönelik denetimlerini sürdüren Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve Grup Amirliği ekipleri, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirirken, olaylarla ilgili 5 şüpheli tutuklandı.
Narkotik Şube ve bağlı Grup Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, 4 kilo 551 gram esrar, 23,3 gram Metamfetamin, 89,6 gram Skunk,2 gram Kokain, 10,2 gram Eroin, Ectasy hap, 205 adet sentetik ecza,5 gram Bonzai, 13 kök kenevir, Hassas terazi, tabanca ve uyuşturucu suçundan elde edildiği değerlendirilen 825 lira para ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu taciri 5 şüpheli tutukladı

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Limon Eczanesi
Bodrum
Marina Eczanesi
Bodrum
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