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Uyuşturucu taciri otobüste yakalandı

İHA İHA
04.04.2024 14:07
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Bolu’da jandarma ekipleri tarafından yolcu otobüslerine yönelik yapılan denetimler çerçevesinde bir yolcunun üzerinde ve eşyalarında 3 kilo 80 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu taciri otobüste yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yolcu otobüslerine yönelik Anadolu Otoyolu’nda denetim gerçekleştirildi. Denetim noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde narkotik köpeği destekli aramalar gerçekleştirildi.

Bir yolcunun eşyalarına gelince tepki veren narkotik köpeğinin işaret ettiği noktayı ekipler detaylı bir şekilde aradı. Yolcunun eşyalarında yapılan aramalar neticesinde 3 kilo 80 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 yolcu gözaltına alındı.

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