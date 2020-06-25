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Uyuşturucu taciri tutuklandı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 25.06.2020 12:03 | Son Güncelleme

Nevşehir’in Avanos ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonu sonrasında 4 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanırken yakalanan şüphelilerden 1’i tutuklandı.Edinilen bilgilere göre, Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri başka bir ilden getirilen uyuşturucunun Nevşehir’de satılacağı ihbarı üzerinde çalışma başlattı.

Uyuşturucu taciri tutuklandı

Nevşehir’in Avanos ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonu sonrasında 4 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanırken yakalanan şüphelilerden 1’i tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri başka bir ilden getirilen uyuşturucunun Nevşehir’de satılacağı ihbarı üzerinde çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonrasında Avanos ilçe merkezinde girişte 06 FL 9669 plakalı araç durduruldu. Araç içerisinde bulunan E.Ö., S.V. ve B.D. polis ekiplerince araçtan indirilerek gözaltına alındı. Araç içerisinde yapılan aramada satışa hazırlanmış 425 gram metamfetamin, 48,96 gram toz esrar, 1 kök Hint keneviri ve 21 eşit parça halinde hazırlanmış alüminyum folyo ele geçirildi. Şüphelilerin verdiği ilk ifade sonrasında Nevşehir’de ikametinde bulunan İ.E.’de polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler E.İ., S.V. ve B.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken E.İ. ise tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu taciri tutuklandı

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