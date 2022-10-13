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Uyuşturucu taciri uzun süredir saklandığı evde JASAT timlerine yakalandı

13.10.2022 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uyuşturucu taciri uzun süredir saklandığı evde JASAT timlerine yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de uyuşturucu suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.D'nin Fatih Mahallesi'nde gizlendiğini belirledi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı sonrası zanlının saklandığı ikamete düzenlenen operasyonda F.D. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen hükümlü cezaevine gönderildi.

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