Uyuşturucu tacirine 18 yıl 9 ay hapis cezası

Kayseri’de ’uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan yargılanan şahsa, 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik geçtiğimiz aylarda Kocasinan ilçesinde düzenlediği operasyonda İ.A. (26), bir miktar uyuşturucu ile yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bugün Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında hakim karşısına çıkan İ.A., uyuşturucu madde ticareti yapmadığını, kullanıcı olduğunu söyleyerek, tahliyesini ve beraatını talep etti. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda İ.A.’ya ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

