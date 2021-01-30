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Uyuşturucu tacirleri, Aydın polisinden kaçamadı

30.01.2021 19:08 | Son Güncelleme:
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Uyuşturucu tacirleri, Aydın polisinden kaçamadı

Aydın’da narkotik ekiplerince durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirilirken suçlular narkotik köpeği Tina’dan kaçamadı.Aydın’a il dışından yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşan Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Aydın’da narkotik ekiplerince durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirilirken suçlular narkotik köpeği Tina’dan kaçamadı.
Aydın’a il dışından yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşan Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar kapsamında ekipler, 48 BG 774 plakalı aracı İzmir otobanında durdurdu. Narkotik dedektör köpeği Tina ile birlikte araçta yapılan arama sonucunda aracın motor kaputunda akü bölümüne gizlenmiş 33 gr. sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, araç içerisinde bulunan 2 kişi de yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan Bilal Mahir C. ile Aydın D. uyuşturucu ticareti yapmak suçundan mahkemeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkeme tarafından Bilal Mahir C. tutuklanırken, Aydın D. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Uyuşturucu tacirleri, Aydın polisinden kaçamadı

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Aydın Namaz Vakitleri 30 Ocak Cumartesi

İmsak
06:44
Sabah
08:08
Öğle
13:27
İkindi
16:12
Akşam
18:36
Yatsı
19:54

Aydın Nöbetçi Eczaneler30 Ocak Cumartesi

Kurtulmuş Eczanesi
Merkez
Menderes Eczanesi
Merkez
Neva Eczanesi
Merkez
Temizer Eczanesi
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