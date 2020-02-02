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Uyuşturucu tacirleri kıskıvrak yakalandı

BALIKESİR HABERLERİ  | 02.02.2020 09:35 | Son Güncelleme

Balıkesir polisi il genelinde son 24 saatte yaptığı operasyonlarda 9 uyuşturucu tacirini yakaladı.Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 24 saatte yapılan 7 operasyonda toplam 9 kişi yakalandı.

Balıkesir polisi il genelinde son 24 saatte yaptığı operasyonlarda 9 uyuşturucu tacirini yakaladı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 24 saatte yapılan 7 operasyonda toplam 9 kişi yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 5,42 gram esrar, 4,66 gram metamfetamin ile 403 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Yakalanan şüpheliler ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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