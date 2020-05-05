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Uyuşturucu tacirleri Ramazan’da da durmadı

SİVAS HABERLERİ  | 05.05.2020 15:10 | Son Güncelleme

Sivas’ta sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uygulamalarda haklarında işlem yapılan ve gözaltına alınan 11 kişiden 4’ü tutuklanarak ceza evine gönderildi.Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Sivas genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik, son iki hafta içerisinde düzenlenen uygulamalarda; 5 adet uyuşturucu hap, 0,4 gram bonzai ve 0,4 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu tacirleri Ramazan’da da durmadı

Sivas’ta sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uygulamalarda haklarında işlem yapılan ve gözaltına alınan 11 kişiden 4’ü tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Sivas genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik, son iki hafta içerisinde düzenlenen uygulamalarda; 5 adet uyuşturucu hap, 0,4 gram bonzai ve 0,4 gram esrar maddesi ele geçirildi. 11 kişi hakkında uyuşturucu imalatı, uyuşturucu madde kullanma ve ticareti yapma suçlamaları ile işlem yapıldı. 4 kişi çıkartıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu tacirleri Ramazan’da da durmadı

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Sabah
05:21
Öğle
12:34
İkindi
16:24
Akşam
19:37
Yatsı
21:08

Sivas Nöbetçi Eczaneler 5 Mayıs Salı

Aykut Eczanesi
Merkez
Dörtyol Eczanesi
Merkez
İlker Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Sarkisla
Gül Eczanesi
Yildizeli
Şifa Eczanesi
Zara
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