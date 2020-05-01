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Uyuşturucu tacirleri tutuklandı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 01.05.2020 13:54 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, polis ekiplerinin durumundan şüphelendiği iki şahıs üzerinde uyuşturucu haplar ele geçirildi.

Uyuşturucu tacirleri tutuklandı

Adıyaman’da, polis ekiplerinin durumundan şüphelendiği iki şahıs üzerinde uyuşturucu haplar ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçe merkezinde polis ekiplerinin durumundan şüphelendiği M. Ç. ve E.D., isimli kişileri durdurarak arama yaptı. Şahısların yapılan üst aramalarında 86 adet extacy uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu haplara el konulurken her iki şahıs gözaltın alındı. Polis merkezine götürülen ve işlemleri tamamlanan şahıslar daha sonra adliyeye sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan her iki şahıs tutuklandı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Uyuşturucu tacirleri tutuklandı

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