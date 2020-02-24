Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 10 tutuklama

Malatya’da uyuşturucu madde ticareti ile mücadele kapsamında, ‘torbacı’ tabir edilen sokak satıcılarına yapılan operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 10’u tutuklandı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince özellikle uyuşturucu ticaretinin önlenmesi adına ‘torbacı’ olarak tabir edilen sokak satıcılarına operasyon düzenlendi. 19 Şubat günü narkotik ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramalarda silah ve satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 10’u tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest kaldı.



