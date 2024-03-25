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Uyuşturucu tacirlerine suçüstü baskın: 3 tutuklama

İHA İHA
25.03.2024 10:19
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Aksaray’da uyuşturucu tacirlerine yönelik jandarmanın düzenlediği operasyonda 3 şüpheli uyuşturucu ticaretinde suçüstü yakalandı.

Uyuşturucu tacirlerine suçüstü baskın: 3 tutuklama

Mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, 3 şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler, kimliklerini belirlediği E.H., D.A. ve M.K. isimli 3 şahsın peşine düştü. 2 gün boyunca teknik ve fiziksel takip yapan jandarma ekipleri yeterli delil ve bulguların ardından operasyon için düğmeye bastı. Uyuşturucu tacirlerinin birkaç şahsa uyuşturucu madde satışı yaparken baskın yapan jandarma ekipleri, şüphelileri suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada 25 gram metamfetamin, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 32 adet tabanca fişeği ve 4 bin 200 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülen şüpheliler buradaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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