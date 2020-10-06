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Uyuşturucu ticareti iddiasına tutuklama

SAMSUN HABERLERİ  | 06.10.2020 19:13 | Son Güncelleme

Samsun’da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi mahkemece tutuklandı.Olay, İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi mahkemece tutuklandı.
Olay, İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığına dair istihbari bilgiler bulunan A.T.’yi gözaltına aldı. A.T.’nin oturduğu apartmanda yapılan aramada 12 paket halinde 32,34 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan A.T. polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.T. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

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Dokuz Eylül Eczanesi
Ilkadim
Kahvecioğlu Eczanesi
Ilkadim
Kamalı Eczanesi
Atakum
Pekşen Eczanesi
Atakum
Saral Eczanesi
Tekkekoy
Bayrak Eczanesi
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