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Uyuşturucu ticareti ve farklı suçları bulunan 137 yabancı uyruklu şahsa gözaltı

DENİZLİ HABERLERİ  | 29.06.2020 18:15 | Son Güncelleme

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve yasa dışı yollarla geçimini sağlayan 137 yabancı uyruklu kişilere yönelik operasyon düzenlendi.Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Denizli’de uyuşturucu madde ticareti yapan, yasa dışı yollarla geçimini sağlayan ve kamu düzeni ile kamu sağlığı açısından tehdit oluşturan yabancı uyruklu şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve yasa dışı yollarla geçimini sağlayan 137 yabancı uyruklu kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Denizli’de uyuşturucu madde ticareti yapan, yasa dışı yollarla geçimini sağlayan ve kamu düzeni ile kamu sağlığı açısından tehdit oluşturan yabancı uyruklu şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Ülkeye kaçak yollarla giren, kentte izinsiz kalan ve çalışan ile yasal kalma sürelerini ihlal ettiği tespit edilen 137 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 137 şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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