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Uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 17.04.2020 12:45 | Son Güncelleme

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapan 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında 30,96 gram eroin, 27,50 gram metamfetamin, 0,44 gram bonzai ele geçirilirken 4 şüpheli de gözaltına alındı.

Uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapan 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında 30,96 gram eroin, 27,50 gram metamfetamin, 0,44 gram bonzai ele geçirilirken 4 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 2 şüpheli ise tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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Can Eczanesi
Avanos
Halıloglu Eczanesi
Derinkuyu
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Gulsehir
Hacıbektas Eczanesi
Hacibektas
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