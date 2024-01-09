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Uyuşturucu ticareti yapan 4 şahıs tutuklandı

09.01.2024 11:09 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş’ta uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 4 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Elbistan Narkotik Büro Amirliği görevlilerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Bu çerçevede uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen M.K., H.Ö ve A.A. isimli şahıslar uyuşturucuyla birlikte suçüstü yakalandı.
Ayrıca yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T. isimli şahıs yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen 4 şahıs tutuklandı.

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