YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Uyuşturucu ticareti yapan 4 şahsa toplamda 46 yıl 13 ay hapis ve 93 bin TL adli para cezası

Uyuşturucu ticareti yapan 4 şahsa toplamda 46 yıl 13 ay hapis ve 93 bin TL adli para cezası

08.02.2021 12:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’de uyuşturucu ticareti yapan ve konutlarında farklı miktarlarda uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemeleri bulunan 4 şahsa, 46 yıl 13 ay hapis ve 93 bin TL adli para cezası verildi.Kayseri 5.

Kayseri’de uyuşturucu ticareti yapan ve konutlarında farklı miktarlarda uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemeleri bulunan 4 şahsa, 46 yıl 13 ay hapis ve 93 bin TL adli para cezası verildi.

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmalarda, tutuklu sanıklar V.K., U.Y., E.S. ve M.E. duruşma salonunda hazır bulunurken, sanık avukatları da duruşmada yerini aldı. Savcının mütalaasını kabul etmeyen ve savunma yapan sanık V.K., “Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum, beraatımı talep ediyorum” dedi.

Bir diğer tutuklu sanık U.Y. ise,” Ben mahkemede bildiğim her şeyi anlattım. Beraatımı talep ediyorum” diyerek kendini savundu. Tutuklu sanıklardan E.S. ise savunmasında, “Ben olayın içeriğini açıkça anlattım. Suçlamayı kabul etmiyorum. Uyuşturucu satmadım. Ben bunun bağımlısıyım. Evet kullandığımı tasvip etmiyorum. Ben o gün polis çevirdiğinde uyuşturucuyu kendi ellerimle çıkarttım verdim. Ben satıcı isem alıcı nerede? Ben yüce mahkemeden beraatımı talep ediyorum” dedi. Sanık M.E. ise suçsuz olduğunu söyleyerek, tahliyesini ve beraatını istedi.

Mahkeme heyeti tarafından yapılan yargılama sonucunda tutuklu sanıklar V.K. ve U.Y. hakkında ‘uyuşturucu ticareti yapma’ suçundan 9 yıl 2’şer ay ve 18’er bin TL para cezası verilirken, sanık E.S. hakkında ‘uyuşturucu ticareti yapma’ suçundan 10 yıl hapis 20 bin TL para cezası verildi. Sanık M.E. ise, ’uyuşturucu ticareti yapma’ suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezası ve 37 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süpürge devi Türkiye pazarına girdi!Süpürge devi Türkiye pazarına girdi!
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Kayseri Namaz Vakitleri 8 Şubat Pazartesi

İmsak
06:07
Sabah
07:30
Öğle
12:57
İkindi
15:48
Akşam
18:14
Yatsı
19:32

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 8 Şubat Pazartesi

Çiğdem Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Vitamin Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Baykara Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Türkyar Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yeditepe Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Burcu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Yenidoğumevi Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Traktör devrildi, eşini kaybetti

Traktör devrildi, eşini kaybetti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yıldırım Mollaarap Mahallesi riskli alan ilan edildi

Yıldırım Mollaarap Mahallesi riskli alan ilan edildi

Ula’da trafik polisleri kaza yaptı

Ula’da trafik polisleri kaza yaptı

Covid-19’a yakalanan 60 yıllık evli çift 4 gün arayla vefat etti

Covid-19’a yakalanan 60 yıllık evli çift 4 gün arayla vefat etti

Diğer Haberler

Talas Belediyesi’nden gençlere dağcılık eğitimi

Talas Belediyesi’nden gençlere dağcılık eğitimi

Voleybol İl temsilciliği Şubat ayı hakem ve gözlemci semineri yapıldı

Voleybol İl temsilciliği Şubat ayı hakem ve gözlemci semineri yapıldı

Büyükkılıç’tan ’Mutfak Sanatları Merkezi’ müjdesi

Büyükkılıç’tan ’Mutfak Sanatları Merkezi’ müjdesi

Büyükkılıç’tan ’Mutfak Sanatları Merkezi’ müjdesi

Büyükkılıç’tan ’Mutfak Sanatları Merkezi’ müjdesi

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’ne Mutfak Sanatları Merkezi yapılacak

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’ne Mutfak Sanatları Merkezi yapılacak

Kovid-19 sürecinde bilgisayar başında sıkılan çocuklar atık eşyalarla "ağaç ev" yaptı

Kovid-19 sürecinde bilgisayar başında sıkılan çocuklar atık eşyalarla "ağaç ev" yaptı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.