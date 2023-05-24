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Uyuşturucu ticareti yapan evli çifte 22 yıl hapis cezası verildi

24.05.2023 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesi ile yargılanan evli çift, toplamda 22 yıl hapis ve 44 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Bursa’dan Eskişehir’e yaklaşık 300 gram metamfetamin getirdiği iddiasıyla yargılanan evli çiftin yargılandığı davanın karar duruşması, Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yargılanan evli çift, toplamda 22 yıl hapis ve 44 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Yunus Ö. duruşma salonunda bulunurken, tutuksuz yargılanan eşi Asiye Ö. duruşmaya katılmadı.
“Pişmanım”
Mahkeme heyetinin kararından önce son sözleri sorulan tutuklu sanık Yunus Ö, “Uyuşturucu kullandığım için pişmanım. Takdir mahkemenindir” dedi.

Evli çifte toplamda 22 yıl hapis cezası
Tutuklu sanık Yunus Ö.’nün son sözlerinin ardından mahkeme heyeti kararının açıkladı. Sanık Yunus Ö. hakkında, “Uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan 12 yıl hapis ve 24 bin TL para cezasına hükmedildi.

Aynı suç çerçevesinde yargılanan ve adli kontrol şartıyla serbest şekilde yargılanan Asiye Ö. hakkında ise mahkeme heyeti 10 yıl hapis ve 20 bin TL para cezasına karar verdi. Heyet, sanığın adli kontrol şartının devamına karar verdi.

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