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Uyuşturucu ticareti yapmak istemeyince başına gelmeyen kalmadı

08.12.2022 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’de iddiaya göre, uyuşturucu ticaretini yapma teklifini kabul etmeyen kişiyi darp edip, telefonunu ve parasını gasp eden sanıklar hakkında açılan davanın duruşması görüldü.

Uyuşturucu ticareti yapmak istemeyince başına gelmeyen kalmadı

İddiaya göre, A.A. ve B.Y. isimli şahıslar, M.D.’ye uyuşturucu ticareti yapması için teklifte bulundu. Teklifi kabul etmeyince darp edilen, telefonu ve bir miktar parası çalınan M.D., polis merkezine giderek şahıslardan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan A.A. ve B.Y. suçlamaları kabul etmeyerek, aralarında borç meselesi olduğunu söyledi. İfadeleri sonrası adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPMAMI İSTEDİLER"

Olaya ilişkin açılan davanın duruşması Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Salonda M.D. ve taraf avukatları hazır bulunurken, sanıklar ise duruşmaya katılmadı. Başından geçenleri anlatan M.D., "Bir kuruyemiş firmasında çalışıyorum. Firmada şoför olarak çalışan bir kişiyi uyuşturucu içtiği için işten çıkardık. Bu kişiyi işten çıkardıktan sonra A.A. ve B.Y. isimli arkadaşları benimle irtibata geçti. Sosyal medya hesabından bana mesajlar yazmaya başladılar, uyuşturucu ticareti yapmamı istediler. Ben kabul etmeyerek onları sosyal medya hesabından engelledim. Bir gün çalıştığım iş yerinde araçla çıktığım esnada A.A. ve B.Y. önümü kestiler. Bana silah doğrulttular, bıçak çektiler. ‘Dediğimizi yapmadın, numaramızı engelledin. Sana ceza, bize 3 bin TL vereceksin’ diyerek benden para istediler. Ben para vermeyi kabul etmedim, üstüme çok geldikleri için iş yerine gidip avans çekeceğimi ve parayı onlara vereceğimi söyledim. Onların elinden kurtulunca hemen iş yerime giderek polisi aradım. Olanları anlattım ve şikayette bulundum.

İkinci bir olayda ise ben kuryelik yaparken belirtilen adrese gittiğimde bu sefer 5 kişi beni içeriye zorla sokarak vücudumda sigara söndürdü. Telefonumu ve bir miktar paramı aldılar. Bu olaydan sonra tekrar şikayetçi oldum. Telefonumu aldıkları için sosyal medya hesabından bana yazdıklarını size gösteremiyorum. Sanıkların cezalandırılmalarını istiyorum. Şahıslarla borç alma verme durumu söz konusu değildir, çünkü onları tanımıyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi ve delilerin toplanması için duruşmayı erteledi.

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