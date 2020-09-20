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Uyuşturucu ticaretinden 6 kişi tutuklandı

SAMSUN HABERLERİ  | 20.09.2020 23:02 | Son Güncelleme

İstanbul’dan Samsun’a uyuşturucu getirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 6 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalarda İlkadım ilçesinde irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı ileri sürülen bir kişinin yanındaki şahıslarla birlikte İstanbul’dan yüklü miktarda uyuşturucu madde getirecekleri bilgisini aldı.

İstanbul’dan Samsun’a uyuşturucu getirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 6 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalarda İlkadım ilçesinde irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı ileri sürülen bir kişinin yanındaki şahıslarla birlikte İstanbul’dan yüklü miktarda uyuşturucu madde getirecekleri bilgisini aldı. Narkotik polisi, 2 gün önce operasyon için düğmeye bastı. Yapılan çalışmalarda 5 kişi İstanbul dönüşünde Samsun-Ankara karayolu Sarıışık mevkisinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların içinde bulundukları araçta yapılan aramada 986 gram bonzai, 127 gram metamfetamin maddesi ve 15,01 gram esrar maddesi ele geçirildi. Soruşturma kapsamında 1 kişi daha gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan 6 kişi, bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 6 kişi, saat 22.45 sıralarında tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

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