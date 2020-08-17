YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Uyuşturucu ticaretinden aranan 3 şahıs yakalandı

Uyuşturucu ticaretinden aranan 3 şahıs yakalandı

DENİZLİ HABERLERİ  | 17.08.2020 17:56 | Son Güncelleme

Denizli’de uyuşturucu ticareti yapma suçundan aran şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 3 şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi.Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan aranan şahsılara yönelik operasyon düzenledi.

Denizli’de uyuşturucu ticareti yapma suçundan aran şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 3 şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan aranan şahsılara yönelik operasyon düzenledi. Haklarında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs ile 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Tehlike saçıyorlar!' O araştırmada ürküten sonuç 'Tehlike saçıyorlar!' O araştırmada ürküten sonuç
Kuryenin şakası canından ediyordu! Kuryenin şakası canından ediyordu!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor’dan 10 numara transfer

Kayserispor’dan 10 numara transfer

GÜNCELLEME - Bursa'da yerleşim bölgesi yakınında orman yangını

GÜNCELLEME - Bursa'da yerleşim bölgesi yakınında orman yangını

İYİ Parti’de il başkanı Özlem Ural oldu

İYİ Parti’de il başkanı Özlem Ural oldu

İttifak Holding Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları

İttifak Holding Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları

Koronaya yakalanan Aydınlı vatandaş yaşadıklarını anlattı

Koronaya yakalanan Aydınlı vatandaş yaşadıklarını anlattı

Eren Tozlu'dan BtcTurk Yeni Malatyaspor'a veda

Eren Tozlu'dan BtcTurk Yeni Malatyaspor'a veda

Denizli Namaz Vakitleri 17 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:44
Sabah
06:14
Öğle
13:13
İkindi
16:58
Akşam
20:02
Yatsı
21:25

Denizli Nöbetçi Eczaneler17 Ağustos Pazartesi

Adalı Eczanesi
Merkezefendi
Derya Eczanesi
Merkezefendi
Gözde Gündüz Eczanesi
Merkezefendi
Sağlık Eczanesi
Merkezefendi
Ayduran Eczanesi
Pamukkale
Candeniz Eczanesi
Pamukkale
Köseler Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Denizlispor yönetimine taze kan

Denizlispor yönetimine taze kan

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Denizlispor’da hüzünlü kutlama

Denizlispor’da hüzünlü kutlama

Denizlispor, MKE Ankaragücü hazırlıklarını tamamladı

Denizlispor, MKE Ankaragücü hazırlıklarını tamamladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.