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Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

SAMSUN HABERLERİ  | 06.08.2020 12:43 | Son Güncelleme

Samsun’da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen T.K.’yi İlkadım ilçesi Kale Mahallesi’nde yakalayarak gözaltına aldı.

Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

Samsun’da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen T.K.’yi İlkadım ilçesi Kale Mahallesi’nde yakalayarak gözaltına aldı. T.K. ile birlikte 4 kapsül sentetik ecza adlı uyuşturucu özelliği bulunan hap ele geçti. Polisteki sorgulanması tamamlanan T.K.,"uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.

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Ilkadim
İlyasköy Eczanesi
Ilkadim
Uzun Eczanesi
Ilkadim
Öncü Eczanesi
Atakum
Şifa Eczanesi
Atakum
Tekkeköy Eczanesi
Tekkekoy
Gamze Eczanesi
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