YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama

Uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama

KÜTAHYA HABERLERİ  | 29.02.2020 13:38 | Son Güncelleme

Kütahya’da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şubesi ekipleri, 2 şahsın kent merkezine uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti ve şahısları yakalayarak gözaltına aldı.B.B.

Uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama

Kütahya’da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şubesi ekipleri, 2 şahsın kent merkezine uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti ve şahısları yakalayarak gözaltına aldı.
B.B. ve O.E.’nin, 2 önce 15 kilo esrarla yakalandığı ve serbest bırakıldığını, şüphelilerin uyuşturucu ticareti yaptığının polis tarafından delillendirildiği belirtildi.
Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen B.B. ve O.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevi’ne konuldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İlk kez dondurma yiyen kedinin komik tepkisi İlk kez dondurma yiyen kedinin komik tepkisi
Kütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varKütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bandırma’da Lojistik Çalıştayı yapıldı

Bandırma’da Lojistik Çalıştayı yapıldı

Sivas’ta araç sayısı arttı

Sivas’ta araç sayısı arttı

Vali Yazıcı’dan taziye mesajı

Vali Yazıcı’dan taziye mesajı

Malatya caddeleri Türk bayraklarıyla donatıldı

Malatya caddeleri Türk bayraklarıyla donatıldı

Kayserispor’da kapılar kapandı

Kayserispor’da kapılar kapandı

Küçük maceracı il birincisi oldu

Küçük maceracı il birincisi oldu

Kütahya Namaz Vakitleri 29 Şubat Cumartesi

İmsak
06:05
Sabah
07:27
Öğle
13:18
İkindi
16:26
Akşam
18:58
Yatsı
20:15

Kütahya Nöbetçi Eczaneler29 Şubat Cumartesi

Hale Eczanesi
Merkez
Uğurel Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Emet
Hayat Eczanesi
Gediz
Bahadır Eczanesi
Simav
Gökkaya Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Peşin alınan gaza fatura

Peşin alınan gaza fatura

Dalında taze hurma ilgi görüyor

Dalında taze hurma ilgi görüyor

Kütahya'da 4 şüpheli kaçak kazı yaparken yakalandı

Kütahya'da 4 şüpheli kaçak kazı yaparken yakalandı

Gediz’de trafik kazası: 6 yaralı

Gediz’de trafik kazası: 6 yaralı

Şehitler için mevlit okutuldu helva dağıtıldı

Şehitler için mevlit okutuldu helva dağıtıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.