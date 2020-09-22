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Uyuşturucu ve silah ele geçirildi

BALIKESİR HABERLERİ  | 22.09.2020 21:06 | Son Güncelleme

Balıkesir’de motorize ekipler ile asayiş ekipleri, il genelinde yaptıkları ayrı ayrı operasyonlarda 12 şahıs üzerinde yaptıkları aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde ile 1 uzun namlulu silah ele geçirdi.Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri ve polis ekiplerinin Balıkesir il merkezinde ayrı ayrı yaptığı çalışmalarda, 7 şahıstan uyuşturucu madde ve 1 uzun namlulu silah, Gömeç ilçesinde 5 şahıstan çok miktarda uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde içiminde kullanılan payp tabir edilen cam aparat yakalandı.

Balıkesir’de motorize ekipler ile asayiş ekipleri, il genelinde yaptıkları ayrı ayrı operasyonlarda 12 şahıs üzerinde yaptıkları aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde ile 1 uzun namlulu silah ele geçirdi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri ve polis ekiplerinin Balıkesir il merkezinde ayrı ayrı yaptığı çalışmalarda, 7 şahıstan uyuşturucu madde ve 1 uzun namlulu silah, Gömeç ilçesinde 5 şahıstan çok miktarda uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde içiminde kullanılan payp tabir edilen cam aparat yakalandı. Yakalanan şahıslar gözaltına alındı.

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