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Uyuşturucu ve tarihi eserle yakalanan şahıs tutuklandı

SAMSUN HABERLERİ  | 08.11.2020 23:15 | Son Güncelleme

Samsun’da iki ayrı ikametinde uyuşturucu ve tarihi eser ele geçen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde meydana geldi.

Uyuşturucu ve tarihi eserle yakalanan şahıs tutuklandı

Samsun’da iki ayrı ikametinde uyuşturucu ve tarihi eser ele geçen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.S.’nin iki ayrı ikametinde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi alınması üzerine söz konusu adreslere operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 1 kilo 104 gram esrar maddesi, 76 adet sentetik ecza hap, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 650 TL para, 11 adet 9 mm çapında tabanca mermisi, 1 adet kurusıkı tabanca, 5 adet tarihi sikke ve 1 adet insan kafası figürlü tarihi heykel ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan A.S. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen A.S. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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