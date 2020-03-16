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Uyuşturucudan 1 kişi tutuklandı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 16.03.2020 16:36 | Son Güncelleme

Nevşehir’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcısı iddia edilen bir şüpheli yakalandı.Edinilen bilgilere göre, Sümer Mahallesinde sanayi içerisinde durumundan şüphelenerek durdurulan iki şahsın yapılan üst aramasında 6,90 gram bonzai ele geçirildi.

Uyuşturucudan 1 kişi tutuklandı

Nevşehir’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcısı iddia edilen bir şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Sümer Mahallesinde sanayi içerisinde durumundan şüphelenerek durdurulan iki şahsın yapılan üst aramasında 6,90 gram bonzai ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı olduğu tespit edilen ve satıcı olduğu öğrenilen H.H.E.’nin ev ve işyerinde yapılan aramada 1 adet pompalı tüfek, 2 adet kurusıkı ve 1 adet tabanca ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınmasının ardından emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.H.E. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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