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Uyuşturucudan 2 tutuklama

MALATYA HABERLERİ  | 12.03.2020 16:42 | Son Güncelleme

Malatya’da uyuşturucudan 2 zanlı yakalandıktan sonra tutuklandı.Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan istihbari çalışmalarda, TCK 188/3 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak suçundan 2 şüpheli şahsın aracında ve üzerlerinde arama yapıldı.

Uyuşturucudan 2 tutuklama

Malatya’da uyuşturucudan 2 zanlı yakalandıktan sonra tutuklandı.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan istihbari çalışmalarda, TCK 188/3 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak suçundan 2 şüpheli şahsın aracında ve üzerlerinde arama yapıldı. Arama sonucu, toplam 30,65 gram metamfetamin ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 520 TL ele geçirildi. Şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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