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Uyuşturucudan adliyeye sevk edilen 2 kişi serbest bırakıldı

SAMSUN HABERLERİ  | 04.12.2020 18:11 | Son Güncelleme

Samsun’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi mahkemece serbest bırakıldı.Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi’nde B.A.’nın (37) ev ve eklentilerinde yaptıkları operasyonda 415 gram kubar esrar maddesi ve 8 adet sentetik ecza ele geçirdi.

Uyuşturucudan adliyeye sevk edilen 2 kişi serbest bırakıldı

Samsun’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi mahkemece serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi’nde B.A.’nın (37) ev ve eklentilerinde yaptıkları operasyonda 415 gram kubar esrar maddesi ve 8 adet sentetik ecza ele geçirdi. Olayla ilgili B.A. gözaltına alındı.
Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zeytinlik Mahallesi’nde bir başka uyuşturucu operasyonunda M.D.’nin (27) ev ve eklentilerinde yapılan aramada 5 gram kubar esrar maddesi, 1 adet sentetik hap ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirdi. Olayla ilgili M.D. gözaltına alındı.
Jandarmadaki sorguları tamamlanan B.A. ve M.D. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Savcı tarafından nöbetçi mahkemeye sevk edilen B.A. ve M.D. serbest bırakıldılar.

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